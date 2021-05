Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din India a cerut companiilor care au rețele de socializare sa elimine din conținutul lor orice mențiune privind „varianta indiana” a coronavirusului, potrivit BBC.Ministrul telecomunicațiilor a argumentat ca Organizația Mondiala a Sanatații a inregistrat aceasta varianta drept B.1.617 și a…

- Momentul prabușirii avionului Yak-130, care s-a prabușit in Baranovici din Belarus, a fost surprins de un inregistrator video. Imaginile caderii au fost publicate de canalul Telegram Mash. In imagini se vede explozia in momentul caderii avionului militar de antrenament. Serviciul divin in memoria ceilor…

- Președintele și premierul au facut anunțul pe Twitter. Numarul exact al persoanelor vaccinate cu prima doza nu este cunoscut pentru moment. Potrivit ultimelor cifre publicate vineri seara, 19.706.931 de persoane primisera cel putin o injectie si 8.705.141 persoane primisera si rapelul, adica 13% din…

- Autoritatile din nordul Indiei au anunțat miercuri ca au amplasat o plasa de-a latul Gangelui dupa descoperirea a zeci de cadavre, presupuse victime ale COVID-19, in apele fluviului. Anunțul a fost facut de ministrul pentru resurse hidrologice din statul Bihar (nord-est), Sanjay Kumar, a anuntat miercuri…

- Guvernul polonez intentioneaza sa cumpere casa de vara a laureatei premiului Nobel Marie Curie, situata in suburbia pariziana Saint-Remy-les-Chevreuse, scoasa in prezent la vanzare, informeaza DPA. "Acest loc face parte din istoria Poloniei", a declarat luni seara pe Twitter prim-ministrul…

- Guvernul a aprobat, la propunerea CNSU, noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat. Pe lista au fost adaugate Spania, Danemarca, Monaco, Tunisia, Emiratele Arabe, Belarus, Bahamas sau Nepal. Cei care vin din aceaste țari sunt obligați sa stea in carantina 14 zile. Masura nu se aplica celor…

- Autoritatile ruse ameninta ca il vor hrani fortat pe disidentul Alexei Navalnii, aflat in greva foamei in penitenciar, afirma avocatii opozantului rus, informeaza hotnews . „Observand severitatea efectelor grevei foamei, conducerea penitenciarului ameninta ca il va hrani fortat zilnic. Aleksei Navalnii…

- Guvernul de la Paris a emis un decret cu normele de aplicare ale unei legi adoptate la finalul anului 2019, care autorizeaza demararea de catre autoritatea fiscala și cea vamala din Hexagon a unui experiment cu durata de 3 ani, prin care acestea vor implementa un sistem de monitorizare și supraveghere…