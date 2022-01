UE cere LIBERA CIRCULAȚIE între țările membre, pentru persoanele care dețin certificat COVID Miniștrii UE au ajuns, marți, la un acord privind normele care permit libera circulație in UE pe timpul pandemiei. Se recomanda, astfel, eliminarea, in principiu, a restricțiilor suplimentare pentru cei ce dețin certificatul digital Covid. De asemenea, statele membre sunt de acord sa se alinieze la o singura perioada de valabilitate pentru certificatele Covid emise […] The post UE cere LIBERA CIRCULAȚIE intre țarile membre, pentru persoanele care dețin certificat COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța, joi, ca in centrele de evaluare COVID va putea merge orice persoana care are test pozitiv, pentru evaluarea starii de sanatate și pentru a primi tratament antiviral gratuit. „Serviciile medicale acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu…

- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…

- Spectacolele se vor putea desfasura, in perioada urmatoare, cu ocuparea a 50% din capacitatea salii, pe langa dovada trecerii prin boala sau a vaccinarii anti-COVID, publicul putand avea acces si pe baza unui test negativ privind infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, miercuri, ministrul Culturii, Lucian…

- Premierul Nicolae Ciuca ar inclina balanța in favoarea propunerii ministrului Sanatații Alexandru Rafila in privința condițiilor in care ar putea fi introdus certificatul anti-Covid la locul de munca, susțin surse politice. Potrivit acestora, vor mai fi discuții pe ambele variante de proiecte – și pe…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Cehia si Slovacia au interzis accesul persoanelor nevaccinate la majoritatea evenimentelor publice, hoteluri, puburi, saloane de coafura si Cehia si Slovacia au interzis de luni accesul pentru persoanele nevaccinate in hoteluri, puburi, saloane de coafura si la majoritatea evenimentelor publice, dupa…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Persoanele care se imunizeaza impotriva COVID-19 vor putea ridica tichetele de masa in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa, potrivit unui ordin emis de ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare…