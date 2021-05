Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) cere in justitia belgiana ca laboratorul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca sa livreze, pana la sfarsitul lui iunie, cele 90 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pe care nu le-a livrat in primul trimestru, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de Hotnews . Este…

- Este pentru prima oara cand Comisia isi precizeaza cerintele din cadrul procedurii judiciare pe care a declansat-o impotriva laboratorului farmaceutic. Grupul farmaceutic anglo-britanic a livrat in primul trimestru doar 30 dintre cele 120 de milioane de doze de vaccin anticovid prevazute prin contractul…

- Comisia Europeana va incheia in zilele urmatoare un nou contract pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID al Pfizer-BioNTech, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agerpres . Dozele urmeaza sa fie livrate pana in anul 2023. Cele 1,8 miliarde de doze vor…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa primeasca peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la BioNTech-Pfizer in al doilea trimestru, dupa incheierea unui acord ce prevede o "accelerare" a livrarilor, a anuntat marti Comisia Europeana, in timp ce administrarea vaccinului AstraZeneca a fost…

- Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a…

- Laboratorul BioNTech-Pfizer va furniza luna martie catre tarile membre ale UE 4 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 pentru a combate propagarea noilor variante de coronavirus, a anunțat, miercuri, președintele Comisieie Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres, care…

- Uniunea Europeana s-a folosit pentru prima data de interdictia de export de vaccinuri anti-Covid-19 pentru a opri transferul din Italia spre Australia a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca, informeaza agerpres . Blocul european a creat in ianuarie un registru pentru a monitoriza exporturile de…