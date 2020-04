Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut joi ca Uniunea Europeana datoreaza scuze Italiei pentru ca nu a reactionat la timp cand epidemia de COVID-19 a creat o situatie de urgenta in aceasta tara care la inceput nu a fost ajutata de partenerii ei europeni, relateaza agentia EFE.…

- Unul dintre comunicatorii oficiali din Romania a avansat ca termen pentru reluarea partiala a unor activitati economice data de 15 mai. Asadar, intr-o varianta optimista coronavirusul se va domoli peste circa o luna si jumatate. Cei mai sceptici cred ca lumea va reintra in normalitate abia spre sfarsitul…

- Seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat vineri Uniunea Europeana (UE) sa fie "mai ambitioasa, unita si curajoasa" in fata epidemiei de COVID-19, intr-un raspuns adresat presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza AFP. "Este momentul sa dam dovada de mai multa…

- Comisia Europeana recomanda restrictionarea calatoriilor neesentiale in Uniunea Europeana. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune restrictionarea calatoriilor neesentiale in UE.

- Uniunea Europeana vrea ca sistemele de inteligenta artificiala sa fie "responsabile" si tinute sub control, afirma Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța MEDIAFAX."Vrem ca aplicarea noilor tehnologii sa fie demna de increderea cetatenilor nostri. Incurajam o abordare…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, conform News.ro.Intr-un articol…