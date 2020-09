Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut apel luni la autoritațile din Belarus pentru „eliberarea imediata” a adversarilor politici și a reamintit ca va impune sancțiuni „celor responsabili” pentru represiunea din țara, potrivit AFP. "UE se așteapta…

- Angajații izolatorului din strada Okrestin din capitala Republicii Belarus au inceput eliberarea tuturor persoanelor reținute in cadrul recentelor acțiuni de protest in masa de la Minsk. Dupa cum a comunicat vineri publicația tut.by, viceministrul Afacerilor Interne al Republicii Belarus Alexandr Barsukov…

- COMUNICAT DE PRESA Referitor la evenimentul epidemiologic inregistat in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tuicani Post-ul Explicațiile autoritaților: Cum a ajuns coronavirusul in Centrul de la Țuicani, pentru persoane cu handicap apare prima data in Gazeta Dambovitei…