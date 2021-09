Stiri pe aceeasi tema

- Romania susține rolul de lider pe care și l-a asumat Uniunea Europeana in materie de schimbari climatice și ambiția Uniunii Europene de a conduce efortul de restaurare a naturii, atat pe plan național, cat și pe plan internațional, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a denuntat luni "lipsa de loialitate" din partea SUA in criza submarinelor pe care o traverseaza cu Franta, relateaza AFP. Uniunea Europeana cere Washingtonului o "clarificare" pentru "a incerca sa inteleaga mai bine care sunt intentiile din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca partidul „a pierdut masiv din incredere” si dupa 30 mai, in interiorul formatiunii, s-a declansat o lupta „foarte dura”, cu instrumente care „nu sunt specifice democratiei”. „Pana in data de 30 mai, lucrurile au functionat. PNL a fost stabil, pe…

- Acuzata de Franța ca ”a înjunghiat-o pe la spate” torpilându-le „contractul secolului” cu submarinele destinate Australiei, Statele Unite ale Americii au încercat joi sa evite o criza deschisa cu Parisul, fara sa reușeasca sa-i linișteasca furie, scrie AFP.„Franța…

- Uniunea Europeana nu are alta optiune decat sa discute cu noii lideri talibani ai Afganistanului, iar Bruxellesul va incerca sa se coordoneze cu guvernele statelor membre pentru a organiza o prezenta diplomatica la Kabul, a declarat marti pentru Reuters Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe…

- Uniunea Europeana nu are alta optiune decat sa discute cu noii lideri talibani ai Afganistanului, iar Bruxellesul va incerca sa se coordoneze cu guvernele statelor membre pentru a organiza o prezenta diplomatica la Kabul, a declarat marti pentru Reuters Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe…

- In contextul actualelor evenimente politice, AHK Romania dorește sa informeze toți factorii de decizie politica asupra faptului ca actualele evoluții politice au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor necesare și urgente. Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, spera ca tara sa isi va redeschide in curand frontierele pentru europeni, in conditiile in care pandemia de COVID-19 da inapoi pe cele doua maluri ale Atlanticului, transmite AFP. Uniunea Europeana, presata sa relanseze turismul pe continent,…