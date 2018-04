Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au impuscat mortal doi palestinieni si au ranit alti 12 la granita dintre Israel si Fasia Gaza vineri, intr-o noua zi de proteste, relateaza Reuters. Cativa palestinieni au adus clesti pentru a taia gardul de frontiera, iar, pe masura ce multimea crestea, militarii israelieni au…

- Parlamentul European (PE) a cerut joi Israelului sa se 'abtina de la a recurge la forta letala' impotriva protestatarilor palestinieni, dupa confruntarile de la frontiera dintre Fasia Gaza si teritoriul israelian in care peste 30 de palestinieni au fost ucisi, relateaza AFP. Intr-o rezolutie…

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA preluat[ de agerpres. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

