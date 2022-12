Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 59% din totalul exporturilor in primele noua luni ale anului 2022. In exportul Republicii Moldova spre UE predomina bunurile industriale, spre deosebire de exportul in alte țari in care predomina produsele agro-alimentare,…

- UE a exportat in perioada ianuarie-septembrie 2022 in afara blocului comunitar bunuri in valoare de 1.889,6 miliarde euro, cu 18,8% mai mult decat in perioada similara a anului precedent.De cealalta parte, importurile din afara UE au crescut in același interval de timp cu 49,7%, ajungand la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea laptelui si a produselor lactate care prevede, intre altele, infiintarea, la nivelul Ministerului Agriculturii, a unui observator care va monitoriza aceasta piata si va avea ca scop centralizarea datelor, urmarirea si analizarea productiei, echilibrului…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a intregistrat in trimestrul al treilea o creștere de 4,% fața de trimestrul al treilea de anul trecut pe serie bruta și de 4,7% pe serie ajustata sezonier, conform datelor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Fața de trimestrul al doilea din acest…

Statistica: numarul autorizațiilor de construcție emise in primele 9 luni din an, in județul cu cea mai scumpa piața imobiliara din țara, e cu aproape zece procente mai mare decat cel emis in aceeași perioada a anului trecut

- Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova se vor intruni intr-o noua sedinta comuna pana la sfarsitul anului, anunta presedintele Legislativului de la Chisinau, Igor Grosu. Intr-un interviu acordat Agerpres, oficialul evidentiaza importanta sedintelor celor doua parlamente, subliniind ca intalnirea…

- Sa-ti incepi ziua cu o cana mare de cafea fierbinte este o rutina zilnica pentru multi dintre noi, insa recentele cresteri de preturi ar putea face acest obicei matinal aproape un lux. Datele pentru luna august 2022 arata ca pretul cafelei in UE a fost in medie cu 16,9% mai ridicat decat in august 2021,…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele publicate…