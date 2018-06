Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel cauta in continuare o solutie europeana la problema migratiei, prin discutii cu liderii altor state membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters, conform agerpres. ''Cancelarul lucreaza cu alti parteneri europeni…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) germana, partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, i-a cerut luni acesteia din urma sa negocieze in doua saptamani o solutie europeana pentru problema migratiei, in lipsa unei asemenea solutii liderul CSU si totodata…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, miercuri, intrebat de posibila suspendare a presedintelui, daca nu pune in aplicare decizia CCR, ca aceasta este doar un pas in demitere si poporul decide, dar a exclus ca Iohannis poate fi acuzat de inalta tradare, contrazicandu-l astfel pe colegul sau Florin…

- Un seism cu magnitudinea 3,8 a fost resimtit luni seara in cladirile din Oakland, California, transmite Reuters. Cutremurul s-a produs la aproximativ 3 kilometri est-nord-est de Oakland, la o adancime de 9 km, a precizat Institutul American de Geofizica (USGS). Pentru moment,…

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters."Premierul a declarat in luna…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta niciun acord de retragere sau de tranzitie cu Londra daca cele doua parti nu vor gasi o solutie pentru a evita \'o frontiera dura\' intre Irlanda si Irlanda de Nord, a insistat miercuri, la Strasbourg, presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

