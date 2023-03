UE, cartel al cumpărătorilor de gaze Europa se mobilizeaza pentru a reduce facturile la energie și pentru a asigura aprovizionarea stabila cu gaze naturale dupa ce Rusia a redus fluxurile. Luna viitoare, UE va deschide prima sa licitație in cadrul careia intreprinderile și guvernele iși pot uni forțele sub forma unui cartel al cumparatorilor pentru a ajunge la furnizorii mondiali. Este […] The post UE, cartel al cumparatorilor de gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

