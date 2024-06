Incepand de vineri, UE va reintroduce tarifele la importurile de zahar și oua din Ucraina, utilizand o „frana de urgența” menita sa ii linișteasca pe fermierii care au protestat in blocul comunitar la inceputul acestui an, potrivit Financial Times. Masura vine la doar doua zile dupa ce blocul a deschis negocierile de aderare cu Ucraina. […] The post UE calca „frana de urgența”. Reintroduce taxele la importurile de zahar și oua din Ucraina first appeared on Ziarul National .