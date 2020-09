Uniunea Europeana si-a exprimat luni "grava preocupare" si "regretul" fata de angajamentul Belgradului de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punand in umbra reluarea discutiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Avdullah Hoti reiau luni la Bruxelles dialogul pentru o normalizare a relatiilor intre Belgrad si Pristina, la cateva zile dupa ce au semnat la Washington un acord economic. La finalul unei reuniuni la Casa Alba in prezenta lui Donald Trump, cei doi lideri s-au angajat vineri in privinta unei "normalizari…