Stiri pe aceeasi tema

- ”SWIFT a confirmat ca RSHB Capital S.A. va fi eligibila sa solicite aderarea si accesul la SWIFT pentru tranzactii cu alimente si ingrasaminte, pe baza statutului sau actual de emitent de titluri de creanta”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ministrului rus de Externe Serghei…

- GTSOU, care gestioneaza sistemul de gaze al Ucrainei, a declarat ca au fost efectuate teste de stres pentru a evalua riscul ca o agresiune militara rusa sa impiedice capacitatea traderilor de a stoca in siguranta gazele in Ucraina si de a le transporta catre Uniunea Europeana (UE). Operatorul a precizat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat peste 3.500 de persoane, printre care emisari din Rusia si colaboratorii lor ucraineni, care lucreaza cu autoritatile impuse de Moscova la organizarea alegerilor in regiunile ucrainene aflate sub ocupatia Rusiei.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri, 11 august, ca a ordonat guvernului sau sa reia contactele cu Polonia, in pline tensiuni frontaliere intre aliatul Moscovei si statul vecin membru NATO, relateaza Agerpres. ”Este necesar sa discutam cu polonezii. I-am ordonat prim-ministrului…

- Dupa un an de zile de pauza grație acordului cerealier intervenit intre Rusia și Ucraina sub patronajul Turciei și al ONU, Moscova a decretat ca orice nava care va circula in Marea Neagra va fi considerata nava de razboi. Anunțul a fost facut nu inainte ca forțele armate ruse sa lanseze o ploaie de…

- Rusia ar putea ataca nave civile in Marea Neagra și sa dea vina pe Ucraina, avertizeaza SUA . Dupa decizia Rusiei de a se retrage din acordul pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, SUA avertizeaza ca Moscova ar putea folosi acest pretext pentru a lovi nave civile. Aceasta a treia noapte…

- Rusia a avertizat sambata tarile occidentale impotriva oricarei incercari de a ''profita'' de rebeliunea grupului paramilitar Wagner pentru a-si promova scopurile ''rusofobe'', asigurandu-le ca revolta nu va impiedica Moscova sa isi ''atinga obiectivele'' in Ucraina.

- Liderul rus Vladimir Putin a discutat sambata, 24 iunie, cu aliatul sau din Belarus, președintele Alexandr Lukașenko, in prima sa convorbire telefonica internaționala dupa ce a inceput revolta mercenarilor Wagner in interiorul Rusiei, relateaza AFP, preluata de The Moscow Times."Președintele Rusiei…