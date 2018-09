UE: Austriacul Christian Kern intenţionează să candideze la succesiunea lui Jean-Claude Juncker Fostul cancelar austriac Christian Kern a anuntat marti ca va deschide lista social-democrata din tara sa (SPOe) la europarlamentare, cu ambitia, potrivit anturajului sau, de a fi candidatul socialistilor europeni la succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea executivului european in 2019, relateaza AFP.



Social-democratia trebuie sa vegheze ca "Europa sa continue sa straluceasca la fel ca un oras sus pe un deal si sa nu se scufunde intr-o mlastina nationalista", a declarat Christian Kern la Viena, subliniind ca "ideea de democratie liberala si deschisa spre lume este pusa sub… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

