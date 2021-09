UE aruncă criza cipurilor în brațele producătorilor Rezolvarea deficitului de semiconductori este reponsabilitatea companiilor producatoare, a declarat comisarul european pentru piața interna, Thierre Breton. Analiștii estimeaza ca lipsa cipurilor, care afecteaza major multe sectoare economice, incepand cu automobilele, ar putea dura pana la sfarșitul lui 2023. „Rezolvarea acestei probleme este cu siguranța responsabilitatea companiilor. Este treaba lor sa faca acest lucru, sa […] The post UE arunca criza cipurilor in brațele producatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

