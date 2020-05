Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Mureșan a precizat ca cele 33 de miliarde de euro pe care le va primi Romania vor fi, in mare parte, fonduri nerambursabile, dar și credite in condiții avantajoase. "Vorbim de fonduri noi, in plus fața de fondurile structurale și de coeziune pe care Romania oricum urmeaza sa le primeasca…

- UE arunca 2,4 trilioane de euro in lupta cu criza provocata de coronavirus. Ursula von der Leyen: “Este o necesitate urgenta si exceptionala pentru o criza urgenta si exceptionala” Comisia Europeana vrea ca statele membre UE sa sprijine un pachet de initiative de revenire economica in valoare…

- Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a dezvaluit miercuri in Parlamentul European un pachet financiar de 750 de miliarde de euro pentru combaterea crizei economice provocate de epidemia de COVID-19. Planul are nevoie de susținerea tuturor celor 27 de state membre.Planul financiar al Comisiei…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, este prevazut un pachet de imprumuturi si subventii in valoare de mai multe sute de miliarde de euro. Sursele televiziunii germane N-TV au aflat ca sefii Comisiei Europeane ar dori sa mobilizeze o suma totala de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde…

- Comisia Europeana va propune, miercuri, un fond de stimulare de aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru a depași criza provocata de coronavirus, declanșând negocieri dificile între europenii divizați pe tema solidaritații financiare, potrivit AFP.Pozițiile au fost clarificate atunci…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urmeaza sa prezinte miercuri ”orientari” in vederea unei iesiri coordonate din perioada de izolare impusa in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta investitii considerabile de 25 de miliarde de euro pentru combaterea coronavirusului si precizeaza ca vor fi folosite toate instrumentele pe care Comisia le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest…