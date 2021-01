UE: Arestarea lui Navalnîi este "inacceptabilă" / Apel la eliberarea "imediată" Arestarea opozantului Alexei Navalnîi la sosirea sa în Moscova este &"inacceptabila&", a spus duminica seara președintele Consiliului European, Charles Michel, facând apel la Rusia sa îl &"elibereze imediat&".

&"Reținerea lui Alexei Navalnîi la sosirea în Moscova este inacceptabila. Cer autoritaților ruse sa îl elibereze imediat&", a scris Michel pe Twitter.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — Charles Michel (@eucopresident)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a criticat arestarea lui Alexei Navalnii, produsa la cateva minute dupa revenirea pe aeroportul din Moscova, de la Berlin."Reținerea liderului opoziției ruse la intoarcerea in Rusia, dupa ce și-a revenit in urma otravirii cu Novichok, este inacceptabila. Represiunea…

- Charles Michel s-a declarat șocat de evenimente și și-a exprimat convingerea ca se va face un transfer pașnic de putere catre Președintele ales, Joe Biden. The US Congress is a temple of democracy. To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock. We trust the US to ensure a peaceful transfer…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Romanii sunt pe primul in Uniunea Europeana la capitolul bani cheltuiți pe alcool. Conform Eurostat, in ultimii 10 ani Romania a inregistrat cea mai mare creștere din UE la cheltuielile pentru alcool. Anul trecut gospodariile europene au cheltuit 117 miliarde euro, adica echivalentul a 0,8% din PIB-ul…

- Romania are in continuare o problema uriasa, raportat la celelalte tari europene, arata datele biroului european de statistica, Eurostat. Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste 10 ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE…

- Un sfert din populatia Romaiei traieste in locuinte cu toaleta in curte, procent de peste zece ori mai mult fața de media UE Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 PETRE ROMAN IN AMERICA LATINA DI. Petre Roman, primul ministru al Romaniei, a plecat aseara intr-o vizita oficiala in Columbia, Uruguay si Argentina. Seful executivului este insotit de domnii Anton Vatasescu, ministru de stat insarcinat cu…

- Cel puțin pana la primavara sau pana la vara anului viitor nu vom scapa de virusul SARS-CoV-2 și va trebui sa invațam sa traim cu el, a spus, duminica, secretarul de stat, Raed Arafat, potrivit Mediafax si Hotnews. Despre un vaccin pentru populație, Raed Arafat a spus, duminica seara, la Antena 3, ca…