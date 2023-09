UE are o problemă cu statele ieșite în afara legii. Ce se vede din spatele scenei - Analiza Polonia, Ungaria și Slovacia au calcat in picioare dreptul european pentru a rupe un armistițiu comercial cu Kievul. Exista o convingere persistenta in UE cum ca blocul lucreaza cel mai bine atunci cand o țara vrea sa adere sau sa faca comerț cu el, nu neaparat dupa ce o țara va fi aderat deja. In decursul indelungatului proces de accedere, afirma aceasta teorie, guvernele aspirante iși reduc datoria publica, expun colțurile prafuite ale economiei la acțiunea purificatoare a competiției de pe piața unica și importa norme de munca și de mediu, precum și statul de drept pentru care se considera… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

