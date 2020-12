186 de ani de la lansarea la apa a velierului Marita, prima nava sub pavilion romanesc

Azi, 7 decembrie 2020, se implinesc 186 de ani de la lansarea la apa 7 decembrie 1834 a velierului Marita, prima nava sub pavilion romanesc. Atunci, vasul a plecat in primul voiaj in afara granitelor tarii pe ruta Sulina ndash;… [citeste mai departe]