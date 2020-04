UE are nevoie de 500 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- “Pentru președintele Mecanismului european de stabilitate, cel mai simplu mod de a strange fondurile de care Europa are nevoie va fi prin intermediul Comisiei Europene. Uniunea Europeana va avea nevoie de inca cel puțin 500 de miliarde de euro de la diferitele sale instituții pentru a se recupera dupa…

- Europa va avea nevoie de inca cel putin 500 de miliarde de euro de la institutiile financiare ale UE pentru a finanta redresarea economiei dupa pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat Klaus Regling, directorul Mecanismului European de Stabilitate (ESM), transmite Reuters. Cel mai usor mod de a…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Din cauza pandemiei COVID-19, veniturile Bugetului de Stat pentru 2020 se vor reduce cu 6,338 miliarde lei fața de nivelul aprobat inițial. Guvernul a aprobat pe 17 aprilie un proiect de lege ce prevede rectificarea Legii Bugetului, luand ca baza o scadere a Produlului…

- (Foto: XU JINBAI/VISUAL CHINA GROUP VIA GETTY IMAGES) Investitiile chineze in tarile Uniunii Europene si Americii de Nord (SUA, Canada) au ajuns in 2019 la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, conform unui raport global dat publicitatii de institutiile de consultanta si analiza BakerMckenzie si…

- Grupul aeronautic Airbus a ajuns la o ințelegere cu autoritațile din SUA, Marea Britanie și Franța in urma careia va plati miliarde de euro pentru ca cele trei țari sa inchida o serie de investigații, scrie Financial Times.Ințelegerea vizeaza acuzații de corupție și mituire, dar și de incalcare a reglementarilor…