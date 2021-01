UE are asigurate peste 2 miliarde de doze de vaccin anti-Covid. Câte ajung în România Un numar suficient de vaccinuri a fost contractat pentru a ajunge pentru toți locuitorii țarilor membre, adica aproximativ 4 doze pe cap de locuitor. La un calcul simplu, cu o populație aproximata la 19 miliarde de locuitori, Romaniei i-ar reveni 85 de milioane de doze de vaccin, per total, relateaza stirileprotv.ro Datele publice oferite de […] The post UE are asigurate peste 2 miliarde de doze de vaccin anti-Covid. Cate ajung in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va fi și in Romania, odata cu noile tulpini, urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației. Este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara. Vestea buna este ca actualul…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…

- Specialistii care au analizat datele oficiale arata ca autoritatile vorbesc despre un „platou” sau o stagnare a curbei infectarilor, cand, in realitate, datele arata o crestere a numarului de infectari. GCS a anuntat, duminica, 7.096 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus in ultimele…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, ca Romania ar trebui sa ajunga la 100.000 de teste zilnic, in condițiile in care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastra nu a atins, in plin val doi, nici jumatate…

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…