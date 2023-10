Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana analizeaza o posibila prelungire a unui plafon, impus in luna februarie, la pretul gazelor naturale, pe fondul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o noua crestere a preturilor la iarna, informeaza Financial Times.

- Potrivit experțiilor, facturile la gaz natural nu vor fi mai mari iarna aceasta, in comparație cu anul trecut. Mai mult, prețurile gazelor vor fi plafonate pana in primavara.„Schema de plafonare-compensare se menține așa cum este astazi. Este valabila, conform reglementarilor, pana in martie 2025, deci…

- Moldova nu este inca aprovizionata cu cantitatea necesara de gaze naturale pentru intreg sezonul rece care se apropie. Compania "Energocom" continua achizițiile, de aceea deocamdata nu se știe care va fi prețul final pentru consumatori in aceasta iarna. Despre aceasta a anunțat Ministrul Energiei, Victor…

- Comisia Europeana intentioneaza sa deblocheze fonduri europene in valoare de aproximativ 13 miliarde de euro pentru Ungaria pina la finele lunii noiembrie, in schimbul sprijinului Budapestei pentru majorarea bugetului blocului comunitar si pentru asistenta financiara pentru Ucraina, informeaza Financial…