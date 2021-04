Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu vede China ca pe un adversar si nu are niciun fel de logica de razboi rece, dar ascensiunea Chinei trebuie sa fie privita inclusiv dintr-un unghi securitar, fie ca este vorba de NATO sau de Uniunea Europeana, a declarat secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, potrivit…

- Uniunea Europeana a convenit miercuri adoptarea de sancțiuni împotriva unor oficiali chinezi considerați responsabili de încalcarea drepturilor omului, au dezvaluit doi diplomați europeni pentru agenția Reuters.Ambasadorii statelor membre au aprobat impunerea de interdicții de calatorie…

- „In acest moment proiectul a trecut prin toate comisiile in unanimitate, inclusiv cu voturile reprezentantilor PSD. Doar 7 state europene au trecut prin parlamentele nationale acest proiect de bugetele de venituri proprii. Sunt ferm convins ca PSD va vota acest proiect, fiindca nu poate sa nu poate…

- Comisia Europeana va propune ca pâna la sfârșitul anului 2023 crearea unui „card european de handicap” care sa faciliteze recunoașterea reciproca a statutului de persoana cu handicap între statele UE, a anunțat ea miercuri, relateaza AFP.Înființat pe baza unui…

- Din lipsa de solutii, Europa de Est se pleaca in fata diplomatiei vaccinurilor promovate strategic de Rusia si China, in timp ce Comisia Europeana viseaza la pasapoarte de vaccinare. Tot mai multe guverne a...

- Unul din reprosurile aduse initiativei Chinei de a-si extinde influenta economica si comerciala in Europa de Est si in alte parti ale lumii in curs de dezvoltare este ca proiectele costisitoare sunt realizate cu forta de munca chineza si nu locala. O ancheta jurnalistica a gasit posibile dovezi ca…

- Germania, Franta si alte 17 state din Uniunea Europeana au convenit sa isi uneasca fortele si sa investeasca in tehnologii pentru procesoare si semiconductori, care sunt esentiale pentru dispozitivele conectate si procesarea datelor, in incercarea de a ajunge din urma Statele Unite si Asia, transmite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca instalarea lui Joe Biden la Casa Alba reprezinta „inceputul unui nou capitol” si a evidentiat ca doreste sa mentina o cooperare stransa cu noul presedinte american. „O NATO puternica este buna atat pentru America de Nord, cat si pentru Europa,…