- Douasprezece tari cer Uniunii Europene sa impiedice prin instrumente comerciale ocolirea sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, transmite marti agentia Reuters.Belgia, Cehia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Romania si Spania au redactat un document…

- Dacia a vandut in 2022 un numar de 573.800 de vehicule, cu 6,8% mai mult fața de anul precedent. Marca romaneasca a depașit pragul simbolic de 8 milioane de automobile vandute de la lansarea modelului Logan, in 2004. In Romania, Dacia a inmatriculat 40.179 de vehicule, cu 5.3% mai multe decat in 2021.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat vineri un interviu televiziunii publice poloneze, in care a criticat ceea ce a numit ''meschinaria'' unor tari care nu au ajutat Ucraina in fata invaziei ruse ori au ajutat-o doar ''la telefon'' si a elogiat Polonia si ''atitudinea marilor natiuni'',…

- Votul negativ pentru aderarea Romaniei la Schengen va fi o lovitura grea pentru economia Romaniei. Ministrul Economiei, Florin Spataru a declarat ca ratarea Schengen inseamna pentru economia țarii pierderi de 10 miliarde euro anual. „O astfel de decizie inseamna 10 miliarde de euro pe care economia…

- Parchetul European ancheteaza cea mai mare frauda de TVA descoperita pana acum in Europa, in care ar fi implicate 22 de state, inclusiv Romania. In cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, instituția a desfașurat marți masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200…