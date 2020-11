Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea plati mai mult de 10 miliarde de dolari pentru a asigura sutele de milioane de doze de vaccinuri dezvoltate de Pfizer-BioNTech și CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial al UE implicat in discuții. Blocul a fost de acord sa plateasca 15,50 euro (18,34 dolari)…

- Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19, la un pret de sub 25 de dolari doza, a declarat un oficial al UE implicat in discutii, transmite Reuters.

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- Comisia Europeana va autoriza marti un acord cu compania CureVac pentru rezervarea a 405 milioane de doze din potentialul sau vaccin împotriva COVID-19, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Sefa executivului…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- UE aloca 220 milioane de euro pentru transferul pacientilor COVID intre tarile membre. Uniunea Europeana a anunțat ca va finanța transferul pacienților COVID-19 in interiorul granițelor sale, cu scopul de a preveni supra-aglomerarea spitalelor, ca urmare a inmulțirii infecțiilor pe intreg continentul.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru Covid-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut „ingrijorator” in Europa, relateaza Agerpres . „Comisia a incheiat…