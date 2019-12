​UE ar putea lua n calcul aderarea Macedoniei de Nord și Albaniei la date diferite, spune ministrul de externe macedonean Ministrul de Externe al Macedoniei de Nord, Nikola Dimitrov, a declarat marți ca Uniunea Europeana ar trebui sa dea un semnal clar în direcția aderarii țarii sale și a Albaniei și ca ideea ca cele doua țari sa adere separat la Blocul comunitar ar putea fi luata în calcul, scrie Mediafax citând Euronews.



"Cred ca succesul unei țari este o veste buna pentru întreaga regiune. Ca buni vecini credem ca Tirana ar trebui sa poata și ea sa își înceapa drumul european. Deci cred ca daca cele doua țari ar începe negocierile de aderare în același timp…

