Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se asteapta ca un numar semnificativ de doze de vaccin sa devina disponibile in Uniunea Europeana incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . „Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor, aceasta si pentru…

- Șeful campaniei de vaccinare din Franța, Alain Fischer a declarat luni ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson ( J&J ) urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.Fischer a declarat la postul de televiziune BFM ca vaccinul ar putea intra in campania de vaccinare din Franța cel tarziu…

- Serul Astra Zeneca poarta numele generic de vaccin vector. Potrivit Institutului Paul Ehrlich (PEI) din Germania, vaccinul se bazeaza pe virusuri de raceala de la cimpanzei, inofensive pentru oameni. Acești așa-numiți viruși de raceala din familia adeno-virusului au fost modificați astfel incat sa conțina…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vineri folosirea in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 al aliantei britanice AstraZeneca/Oxford pentru persoane in varsta de peste 18 ani, precizand ca vaccinul este adaptat, de asemenea, persoanelor in varsta, relateaza BBC News si…

- Agenția Europeana pentru Medicamente ia vineri o decizie privind autorizarea vaccinului Oxford/AstraZeneca in spațiul UE. Exista doua probleme. In primul rand este posibil ca serul sa fie aprobat doar pentru persoanele sub 65 de ani. In al doilea rand, compania farmaceutica nu va livra decat o parte…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- „Strategia abordata de țarile europene nu a fost la fel de rapida și de simpla ca in alte țari”, a declarat profesorul Ugur Sahin, om de știința și CEO al BioNTech, pentru revista germana Der Spiegel.Oamenii din spatele vaccinului anti-COVID de la Pfizer-BioNTech au criticat Uniunea Europeana pentru…

- Statele UE, implicit Romania, incep campania de vaccinare impotriva COVID pe 27 decembrie, dar un calcul simplu arata ca, in condițiile actuale, țarile membre nu iși pot imuniza intreaga populație prea curand, scrie revista germana Der Spiegel. Motivul? UE a contractat prea puține doze de vaccin eficient,…