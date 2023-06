Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua transa de sprijin pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina. Romaniei ii revine suma de 29,73 milioane de euro. „Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia au primit vot pozitiv din partea statelor membre pentru granturi in valoare totala de 100 milioane de […] The post UE aproba a doua transa de sprijin pentru tarile afectate de comertul cu cereale din Ucraina. Cat primește Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .