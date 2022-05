Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, si-a exprimat dezamagirea ca Uniunea Europeana nu a ajuns inca la un acord privind interzicerea importurilor de petrol din Rusia, adaugand ca Berlinul este dispus sa renunte la participarea Ungariei pentru a accelera propusa interdictie, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a confirmat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazele rusesti fara a incalca sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, vazut de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania intentioneaza sa inceteze sa mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, chiar daca Uniunea Europeana (UE) nu va reusi sa ajunga la un acord cu privire la un embargo la nivelul UE cu privire la titeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali citati de Bloomberg, scrie AGERPRES.…

- O reuniune a ministrilor europeni de externe se va desfasura saptamana viitoare daca statele UE nu ajung weekendul acesta la un acord asupra impunerii unui embargo petrolier impotriva Rusiei, a anuntat vineri, la Florenta, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.…

- Germania este pregatita pentru embargoul asupra petrolului din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck. Masura este cu atat mai dura cu cat Berlinul a blocat și programul Nord Stream II imediat dupa invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…

- Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Germania a activat miercuri prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, in contextul in care exista amenintarea opririi livrarilor rusesti, a anuntat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…