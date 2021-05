UE: Apple că distorsionează concurenţa pe piaţa streamingului muzical Aceste concluzii preliminare marcheaza prima oara cand Bruxelles-ul aduce acuzatii antitrust impotriva Apple, chiar daca cele doua parti au mai avut conflicte in trecut, cel mai notabil o disputa legata de taxe care implica Irlanda. Apple, Spotify si alte parti vor avea posibilitatea sa raspunda. Daca acest caz va continua, UE ar putea cere concesii si ar putea impune o amenda de pana la 10% din cifra de afaceri globala a Apple, pana la 27 de miliarde de dolari, desi rareori impune amenda maxima. Compania suedeza Spotify a reclamat Apple la Comisia Europeana in urma cu doi ani, acuzand gigantul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au acuzat, vineri, Apple ca distorsioneaza piata streamingului muzica, dand dreptate Spotify intr-un caz care ar putea conduce la aplicarea unei amenzi semnificative si la schimbari in practicile de afaceri ale producatorului de iPhone-uri, transmite…

- "Concluziile noastre preliminare sunt ca Apple controleaza accesul utilizatorilor de iPhone-uri si de iPad-uri prin intermediul App Store. Cu Apple Music, Apple concureaza si cu furnizori de muzica online. Prin stabilirea unor reguli stricte in App Store care dezavantajeaza serviciile online concurente,…

- Comisia Europeana a acuzat, vineri, compania americana Apple Inc. de incalcari ale reglementarilor din domeniul concurentei, in urma unei sesizari facute de firma rivala Spotify. "Comisia Europeana a informat compania Apple in legatura cu opinia preliminara ca a perturbat competitia pe piata…

