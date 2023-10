Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a precizat luni ca plațile de ajutor pentru palestinieni nu vor fi suspendate, dupa comentariile unuia dintre oficialii sai, care a spus ca plațile vor fi oprite. Oliver Varhelyi, comisarul european pentru vecinatate și extindere, a declarat intr-o serie de postari pe rețelele de socializare…

- Inaltul diplomat al UE, Josep Borrell, a declarat ca Uniunea Europeana nu va suspenda ajutorul acordat Autoritații Palestiniene, așa cum a anunțat anterior.Borrell a facut aceasta declarație intr-o postare pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, adaugand "Suspendarea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca alți 115 de cetațeni romani au revenit din Israel, in cursul zilei de luni, 9 octombrie 2023, in Romania, prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata."MAE precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei…

- Abu Ubaida, un purtator de cuvant al aripei militare a Hamas, Brigazile Al-Qassam, a declarat ca mișcarea va executa un ostatic israelian pentru fiecare atac israelian asupra unei cladiri rezidențiale fara avertisment. O inregistrare a declarației sale a fost difuzata de postul de televiziune Al Jazeera.…

- Uniunea Europeana a suspendat toate platile ajutorului sau pentru dezvoltare catre palestinieni si a decis sa isi reevalueze toate programele in derulare, a anuntat luni comisarul european Oliver Varhelyi, potrivit AFP. „Toate platile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele…

- Uniunea Europeana va organiza o reuniune de urgența a miniștrilor de externe la 10 octombrie, din cauza atacului terorist al Hamas asupra Israelului. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la șeful diplomației UE, Josep Borrell. "Miine voi convoca o reuniune de urgența a miniștrilor de Externe…

- Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana este prezentat spre consultari publice, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE). Astfel, propunerile și recomandarile pot fi expediate pana la data de 12 octombrie 2023. Acest document, menționeaza…

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta macrofinanciara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina - tara a primit deja 12 miliarde de euro, scrie news.ro. Fondurile…