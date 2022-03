Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Europarlamentarul roman Tudor Ciuhodaru a cerut luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, activarea de urgența a Corpului Medical European, pentru a ajuta la ingrijirea raniților din Ucraina in urma razboiului cu Rusia. Medicul a facut apel la Comisia Europeana ,,Am solicitat CE, doamnei…

- Uniunea Europeana va interzice toate tranzacțiile cu Banca Centrala (CB) a Rusiei, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmiteTASS. "De asemenea, vom interzice tranzacțiile cu Banca Centrala a Rusiei și vom ingheța toate activele acesteia", a declarat președintele Comisiei…

- Uniunea Europeana anunța noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa invazia Ucrainei, din aceasta dimineața. Pachetul de sancțiuni va viza sectoare strategice si blocarea accesului bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Iar șeful diplomatiei…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Uniunea Europeana discuta cu Statele Unite si alti furnizori despre cresterea livrarilor de gaze pentru Europa. Anunțul a fost facut luni de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul incertitudinilor legate de alimentarea cu gaze din Rusia.

- Statele Unite își vor spori prezența armata în țarile NATO de pe flancul de est, precum Polonia și România, daca Rusia va trimite mai multe forțe în Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, scrie DefenseOne.com. Biden a respins ideea ca administrația sa ar…