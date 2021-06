Stiri pe aceeasi tema

- The European Union’s foreign policy chief, Josep Borrell said the EU will impose travel bans and asset freezes on 86 Belarusian individuals and companies on Monday but will leave the decision on when to impose economic sanctions to leaders, according to Reuters. In an attempt to put more pressure…

- Organismele de reglementare a concurentei din Uniunea Europeana urmeaza sa ia in vizor, din nou, motorul de cautare online Google prin lansarea unei investigatii asupra practicilor sale de publicitate digitala, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, care au adaugat ca ancheta…

- Bancile trebuie sa puna deoparte suficient capital pentru a acoperi integral pierderile in cazul in care detin bitcoin, a propus joi Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancara (BCBS), o decizie “conservatoare” care ar putea preveni utilizarea pe scara larga a criptomonedei de catre marii creditori,…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Regimul aspru de detentie pentru mafiotii care refuza sa colaboreze cu autoritatile este contrar Constitutiei, a stabilit marti Curtea Constitutionala din Italia, cerand parlamentului sa modifice legea in cauza in termen de un an, transmite Reuters. In Italia, persoanele condamnate la detentie pe viata…

- Serviciile de plata digitala dezvoltate de giganții tehnologici americani precum Apple și Google risca sa le consolideze puterea de piața, oferindu-le o putere mai mare asupra datelor consumatorilor, a declarat joi autoritatea pentru concurența din Franța, citata de Reuters. Observațiile,…

- Autoritatațile de la Beijing au lansat o linie telefonica de urgența pentru ca persoanele sa poata raporta comentariile din mediul online care „defaimeaza” conducerea și istoria Partidului Comunist înainte de a o suta sa aniversare, relateaza Reuters.Linia le permite utilizatorilor…

- Cu aceeași bucurie și zâmbete, dar fara un public numeros prezent, ștafeta cu torța olimpica a pornit joi de la Fukushima, începând o numaratoare inversa de patru luni pâna la Olimpida de la Tokyo. Sunt primele JO amânate din istorie.Cu multe evenimente deja lasate…