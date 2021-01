UE ancheteaza Google cu privire la practicile sale in domeniul publicitatii Autoritatea europeana de reglementare in domeniul concurentei incearca sa obtina informatii de la companiile de publicitate cu privire la practicile Google in domeniul publicitatii, arata un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Google, cel mai mare motor de căutare online din lume, a primit în ultimii trei ani amenzi în valoare totală de 8,25 miliarde de euro pentru că şi-a blocat rivalii în achiziţiile online, smartphone-urile Android şi publicitatea online.…