Ministrii de Externe ai UE au convenit joi, in cadrul unei reuniuni ad-hoc, sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei, iar diplomatul de varf al blocului a spus ca acestea vor consta in masuri ”economice si individuale”.Seful Executivului UE, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca acestea vor include ”controale suplimentare la exporturile de tehnologie civila”, potrivit CNN.Trei diplomati UE de la Bruxelles au declarat ca noile sanctiuni se vor concentra in jurul unui plafon al pretului petrolului, care sa corespunda celui convenit de G7.„Ne asteptam, de asemenea,…