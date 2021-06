Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a eliminat un oficial de rang inalt al Partidului Muncitoresc din Kurdistan (PKK), in zona unei tabere de refugiați din nordul Irakului, a anunțat agenția turca de stat Anadolu, potrivit Reuters. Este a doua astfel de lovitura in mai puțin de o saptamana.

- Turcia a adaugat platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care intra sub incidenta reglementarilor privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata in legislatia publicata sambata in Gazeta Oficiala a tarii, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia…

- Potrivit ANSVSA, trei nave care au plecat in perioada 16-18 martie din portul Constanta, avand la bord, in total, 24.310 ovine si 371 de bovine, au ajuns in porturile de destinatie: Aqaba, in Iordania (2 nave), si Jeddah, in Arabia Saudita (1 nava), in intervalul 30-31 martie. Alte trei nave care…

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o "escaladare" in Marea Egee, prin angajarea unor "manevre periculoase" si incurajarea migrantilor sa intre in Grecia, principala poarta de acces a acestora in Uniunea Europeana, relateaza AFP. "In aceasta dimineata, garzile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…

- Germania s-a angajat marti sa ofere peste 1,7 miliarde de euro pentru a ajuta Siria, tara ravasita de zece ani de razboi, in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor organizata sub egida ONU si UE, relateaza AFP. Suma de 1,738 de miliarde de euro a fost anuntata de ministrul german al Afacerilor…

- “La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, celula de criza constituita in urma incidentului din Canalul Suez, a decis intreprinderea de noi actiuni pentru asigurarea protectiei animalelor exportate din Romania cu cele 11 nave care au ca destinatie tari din…