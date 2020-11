UE aloca inca 100 milioane euro pentru ca tarile cu venituri mici si medii sa aiba acces la vaccinuri impotriva COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- "Uniunea Europeana a anuntat astazi, 12 noiembrie, ca va contribui cu o suma suplimentara de 100 de milioane euro, sub forma de granturi, pentru ca, prin intermediul mecanismului COVAX, tarile cu venituri reduse si medii sa aiba acces la viitorul vaccin impotriva COVID-19. Fondurile vor veni in completarea…

- Uniunea Europeana va cheltui 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea de teste rapide (antigenice) pentru a incerca sa opreasca valul doi al pandemiei Covid-19, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Le Figaro, potrivit Mediafax.

- „Nu este suficient sa se gaseasca un vaccin. Trebuie sa ne asiguram ca cetatenii din intreaga lume au acces la el. Angajamentul nostru ferm in cadrul mecanismului COVAX este un alt semnal catre toti cetatenii care au nevoie de vaccin ca actionam in interesul lor, oriunde se afla. Nimeni nu este in siguranta…

- Comisia Europeana și-a confirmat interesul de a participa la mecanismul COVAX care vizeaza accesul echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, disponibile peste tot in lume la prețuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de acestea, se anunța intr-un comunicat la instituției dat publicitații…

- Mecanismul COVAX vizeaza achizitionarea a 2 miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021, prin negocierea cu un portofoliu diversificat de furnizori de vaccinuri care acopera tehnologii stiintifice, termene de livrare si preturi diferite. COVAX este un mecanism de asigurare care va reduce riscul pentru…