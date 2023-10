UE alocă 42 de milioane de euro pentru refacerea podurilor din România Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023, avand ca scop susținerea masurilor in sectoare critice pentru promovarea tranziției ecologice și reducerea dependenței de combustibili. Acest nou cadru aduce modificari și extinde parțial cadrul temporar de criza adoptat la 23 martie 2022, pentru a permite statelor membre sa sprijine economia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

