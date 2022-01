Comisia Europeana a adoptat bugetul sau anual inițial pentru ajutor umanitar, in valoare de 1,5 miliarde de euro, pentru anul 2022, in contextul unor intensificari ale crizelor umanitare la nivel mondial. Deși conflictele și violența se afla la originea principalelor nevoi umanitare, și dezastrele naturale precum seceta sau inundațiile, alimentate de schimbarile climatice și de […] The post UE aloca 1,5 miliarde de euro in 2022, pentru crizele umanitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .