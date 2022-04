Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a adoptat, vineri, in mod oficial, al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care include interdictii privind importul de carbune, lemn, produse chimice, ingrasaminte, bauturi alcoolice, fructe de mare si alte produse, precum si exportul de combustibil pentru avioane, calculatoare…

- Uniunea Europeana a aprobat vineri al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu situația din Ucraina, potrivit unei declarații emise de Consiliul UE. Sancțiunile urmeaza sa fie publicate in Jurnalul Oficial al UE, dupa care vor intra in vigoare. Noile masuri restrictive presupun interzicerea…

- Uniunea Europeana a adoptat oficial vineri al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care include interdictii privind importul de carbune, lemn, produse chimice si alte bunuri, potrivit Reuters.

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat formal, vineri, al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, acesta incluzand și o interdicție pe importurile de carbune, lemn, chimicale dar și alte produse, relateaza Reuters . Noile masuri interzic, de asemenea, intrarea vaselor sau camioanelor rusești pe teritoriul…

- Uniunea Europeana a adoptat formal, vineri, al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, acesta incluzand și o interdicție pe importurile de carbune, lemn, chimicale dar și alte produse, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana (CE) a propus marti noi sanctiuni contra Rusiei, in urma invadarii Ucrainei, inclusiv interzicerea achizitionarii de carbune din aceasta tara si a intrarii navelor rusesti in porturile UE, si a anuntat ca lucreaza la un embargo asupra importurilor de petrol, transmite Reuters. ‘Cele…

- Uniunea Europeana lucreaza la un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar putea restrictiona inchirierea de avioane si importul si exportul de produse precum carburanti, produse din otel si bunuri de lux, au declarat doua surse care cunosc discutiile, transmite CNBC. Din punct de vedere…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…