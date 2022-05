UE, ajutor militar suplimentar pentru Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca Uniunea Europeana vrea sa ofere Republicii Moldova mai mult sprijin militar. In cadrul unei intalniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Charles Michel a declarat ca blocul comunitar…

- Uniunea Europeana are „datoria” sa sustina Republica Moldova, a spus presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cursul unei vizite la Chisinau. El a adaugat ca Bruxelles-ul ia in considerare un sprijin militar suplimentar pentru autoritatile moldovene.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- O scena mai puțin obișnuita a avut loc, miercuri, in Ramnicu Valcea. Un transportor blindat a lovit doua autoturisme parcate pe marginea strazii. Presa locala, care a publicat imaginile, scrie ca este vorba despre un „autovehicul istoric”, iar conducatorul acestuia a fost amendat. In imaginile surprinse…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca fortele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni și le-a cerut sud-coreenilor arme pentru a se apara de invadatorii ruși, transmite Reuters. Intr-un discurs transmis prin legatura video in parlamentul de la Seul, Zelenski a cerut…

- Daca ar fi sa aiba loc un al Treilea Razboi Mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agentia de presa RIA, conform Reuters. Lavrov a mai precizat ca Rusia, care a lansat o asa-zisa operatiune militara speciala…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…