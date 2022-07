UE, ajutor de un miliard de euro pentru Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat vineri acordarea unui nou ajutor militar Ucrainei, intre care lansatoare de rachete si obuze cu precizie ridicata ce vor ameliora capacitatile ucrainene de a viza depozite de armament si lantul de aprovizionare al armatei ruse, relateaza France Presse, citata de Agerpres. Acest ajutor,…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei, in valoare de 60,7 milioane de euro (300 de milioane de lei), pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane, in contextul razboiului din Ucraina, a transmis executivul…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun, alcatuit din Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA, cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se…

- Comisia Europeana intentioneaza sa emita in iunie avizul sau in ce priveste obtinerea de catre Ucraina a statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Asteptam…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…