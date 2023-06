UE ajunge la un acord istoric pentru reforma regulilor de azil, cu respingere din partea Ungariei și Poloniei Țarile care nu vor sa gazduiasca refugiați vor plati 20.000 de euro de persoana. Cei 27 au ajuns joi la un acord istoric pentru reforma reglementarilor europene in materie de azil printr-un sistem de solidaritate a la carte. Asta inseamna ca acele țari care nu vor sa primeasca refugiați vor trebui sa plateasca 20.000 de euro pentru fiecare persoana care solicita azil. In acest fel, UE intenționeaza sa depașeasca dinamica ultimilor ani dupa valul de refugiați sirieni din 2015. Atunci UE a ajuns la un acord pentru un mecanism de distribuire obligatorie pe baza de cote care a fost boicotat necruțator… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

