- UE anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele…

- Comisia Europeana anunța ca are un plan de confiscare a activelor rusești blocate dupa declanșarea razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a anunțat un plan de confiscare a activelor rusești care au fost inghețate pentru a pedepsi Rusia pentru invazia din Ucraina. „Am blocat 300 de miliarde de…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Comisia Europeana a propus un pachet de masuri pentru depașirea crizei energetice din Uniunea Europeana cauzata de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Despre aceasta anunța RBC-Ucraina, facind referința la declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European. Potrivit…

- ”Memorandumul de intelegere privind acordarea de 5 miliarde de euro in asistenta macrofinanciara” Ucrainei a fost semnat de UE, a declarat premierul ucrainean Denis Smihal pe contul de Twitter. El a adaugat ca este ”recunoscator” presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si lui Dombrovskis…

- ”Saptamana trecuta, Rusia a escaladat invazia Ucrainei la un nou nivel. Referendumurile false organizate in teritoriile pe care Rusia le-a ocupat sunt o incercare ilegala de a acapara pamant sau de a schimba granitele internationale prin forta. Mobilizarea si amenintarea lui Putin de a folosi arme nucleare…

- Comisia Europeana a anunțat propunerea sa pentru al optulea pachet de sancțiuni fața de Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina. Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, a spus ca „nu acceptam falsul referendum și oricare anexare in Ucraina și suntem determinați sa facem Kremlinul sa plateasca…

- Patrioții din Polonia sau Țarile Baltice vor mai multe banci rusești forțate sa iasa din sistemul Swift și interzicerea importurilor de diamante in urma escaladarii lui Putin. Mai multe state membre ale Uniunii Europene fac presiuni pentru adoptarea unor masuri dure impotriva Rusiei, inclusiv prin excluderea…