- UE anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele…

- Comisia Europeana anunța ca are un plan de confiscare a activelor rusești blocate dupa declanșarea razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a anunțat un plan de confiscare a activelor rusești care au fost inghețate pentru a pedepsi Rusia pentru invazia din Ucraina. „Am blocat 300 de miliarde de…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca din cauza distrugerilor și suferinței provocate de invazia ruseasca asupra Ucrainei, Uniunea Europeana propune formarea unei curți specializate de justiție care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina,…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un Tribunal Special care sa judece "crimele Rusiei in Ucraina", anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care raspunde astfel unei cereri a Kievului, relateaza AFP. "Cooperam cu Curtea Penala Internationala (CPI) si ajutam la…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- Comisia Europeana a propus un pachet de masuri pentru depașirea crizei energetice din Uniunea Europeana cauzata de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Despre aceasta anunța RBC-Ucraina, facind referința la declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European. Potrivit…