UE adoptă al șaptelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce măsuri sunt incluse Comisia Europeana adopta, vineri, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei ce va adauga aurul rusesc la lista de importuri interzise in UE și va modifica restricțiile deja in vigoare pentru a evita ingreunarea exporturilor de alimente, potrivit oficialilor citați de Reuters. Noile masuri fac parte dintr-un așa-zis „pachet de aliniere și mentenanța”, potrivit unei […] The post UE adopta al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Ce masuri sunt incluse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

