- Exodul masiv al venezuelenilor a provocat in ultimii ani tensiuni puternice in tarile vecine si pune in evidenta lipsa de coordonare intre guvernele sud-americane fata de aceasta criza umanitara majora, relateaza vineri intr-un comentariu AFP. Refugiindu-se din cauza saraciei, a hiperinflatiei…

- Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. "Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit", a spus…

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt si-a exprimat miercuri temerea fata de un ”divort furtunos” cu Uniunea Europeana, in lipsa unor progrese cu trei luni inainte de incheierea prevazuta a negocierilor menite sa conduca la un acord, relateaza AFP. Un esec – care ar conduce la o rupere brutala…

- Spania dorește sa investeasca 30 de milioane de euro intr-un plan de urgența pentru refugiați prin care sa gestioneze noul statut de principala destinație a imigranților proveniți din Africa, a anunțat guvernul spaniol, comform Reuters, preluata de mediafax. Dupa doua luni de guvernare, prinul-ministru…

- „Așteptam in același timp evaluarile pentru infrastructura pentru ca sunt zone in care apele nu s-au retras și nu putem face aceste evaluari. Ajutoatele pe care le oferim constau in alimente, apa, locuințe modulare, dotarea acestora. Forțele de intervenție au fost suplimentate pentru ca oamenii sa treaca…

- Spania a decis sa primeasca din motive umanitare nava cu peste 600 de migranti la bord, refuzata de Italia si Malta si care se afla acum în apele Marii Mediterane. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a dat instructiuni ca vasul sa fie primit în portul Valencia. Seful…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a anuntat duminica un nou ajutor de 20 de milioane de euro pentru Iordania, la cateva zile dupa o ampla manifestatie populara de protest care a zguduit regatul timp de o saptamana, relateaza AFP. Uniunea Europeana "vrea sa sustina Iordania prin toate mijloacele…