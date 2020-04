Stiri pe aceeasi tema

- "Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde de euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi.…

- Comisia Europeana aproba masurile Guvernului roman pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19, in valoare de 3,3 miliarde de euro. ”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea…

- Comisia Europeana a anuntat azi un regim de ajutor pentru Romania in valoare aproximativ 3,3 miliarde EURO destinat sustinerii sectorului IMM-urilor, ca parte integranta a efortului comunitar de a atenua efectele pandemiei de coronavirus asupra economiei din Statele Membre.

- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), noteaza Agerpres.Aceasta schema vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Comisia Europeana aproba masurile Guvernului roman pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19, in valoare de 3,3 miliarde de euro, noteaza news.ro.”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR)…

- Veste buna. Romania primește o suma consistenta de la UE pentru stații de incarcare destinate mașinilor electrice. Comisia Europeana (CE) a a anuntat, luni, ca masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele UE privind…

- Comisia Europeana (CE) a a anuntat, luni, ca masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele UE privind ajutoarele de stat si a aprobat o schema de 53 milioane euro.