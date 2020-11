Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, informeaza News.ro.Alexandru Rafila a declarat ca in prezent sunt in studii…

- Forma de proprietate asupra unei companii nu poate fi, in nici un caz, criteriu de acordare a unui ajutor financiar, se arata intr-o scrisoare trimisa de compania Blue Air catre Senatul Romaniei. „Suntem surprinși de decizia dumneavoastra de a respinge, in ședința de ieri, prevederile ordonanței de…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat o garantie de stat in valoare de aproximativ 19,3 milioane euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei aeriene de stat TAROM, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Masura are drept obiectiv despagubirea…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat modificarea programului operational „Competitivitate” in Romania, prin redirectionarea unei finantari de 550 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a acorda sprijin financiar unui numar de peste 120.000 de IMM-uri si unor initiative de digitalizare…

- ”Comisia Europeana a aprobat modificarea programului operational „Competitivitate” in Romania, prin redirectionarea unei finantari in valoare de 550 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate de coronavirus asupra economiei tarii. Se va acorda sprijin…

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 7,4 milioane de euro (aproximativ 35,7 milioane lei) destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii bovinelor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul…

- Comisia Europeana a anuntat ca se vor acorda 677 de milioane de euro pentru 436 de laureati ai concursului de granturi destinate cercetatorilr debutanti organizat de Consiliul European pentru Cercetare (CEC), iar castigatoare din partea Romaniei este Alexanda Baneu, cercetatoare la Universitatea…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat doua scheme de ajutor introduse de Romania, cu un buget total de aproximativ 229,4 milioane lei (47,7 milioane euro) destinate sprijinirii companiilor active in sectoarele cresterii porcilor si pasarilor, care au fost afectate de pandemia de coronavirus.…