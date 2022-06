Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are in fața un drum complicat care va cere multa munca și efort. Aceasta a scris pe pagina sa de facebook, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu indata dupa ce liderii UE au decis sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeana,…

- Decizia ce va fi luata la summitul UE care incepe azi reprezinta un impuls moral important pentru Ucraina, dar Kievul are nevoie disperata de arme și bani, iar oficialii europeni nu se grabesc sa ofere noi perspective in acest sens, scrie Politico . Consiliul European va confirma azi statutul Ucrainei…

- Uniunea Europeana ar trebui sa faca in asa fel incat noilor membri sa le fie mai usor sa adere, a declarat Olaf Scholz intr-un interviu pentru agenția germana DPA, in cadrul caruia si-a prezentat planurile pentru a convinge blocul comunitar sa-si „modernizeze” procesele. A venit timpul nu numai pentru…

- Președinții Grupurilor Politice din Parlamentul European au adoptat joi o declarație comuna in care cer acordarea statutului de stat candidat Republicii Moldova și Ucrainei la Consiliul European care va avea loc in 23 – 24 iunie, anunța eurodeputatul Siegfried Mureșan. Președinții Grupurilor Politice…

- Uniunea Europeana ofera Republicii Moldova 53 de milioane de euro in calitate de suport bugetar. Premierul Natalia Gavrilița spune ca banii vor fi cheltuiți pentru proiecte de infrastructura și pentru susținerea populației cu venituri modeste. Potrivit șefei Executivului, Uniunea Europeana ne va fi…

- Astfel, Acordul intre cele doua guverne are in vedere implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza ajutorului financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro. Acordul a fost semnat pe 11 februarie la Chisinau si este principalul instrument prin care Romania va acorda…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica alocarea a 50 de milioane de euro pentru ajutoare umanitare care vor fi trimise Ucrainei si Republicii Moldova, transmite dpa, informeaza AGERPRES . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura civila vitala, necesitatile…

